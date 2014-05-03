Число загиблих в Одесі зросло до 46 осіб, всі опізнані - одесити

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Ігор Боршуляк.

«На жаль, події, що сталися вчора, привели до смерті 46 чоловік, по медичну допомогу звернулося понад 200 чоловік... Закликаю всіх жителів Одеси і гостей міста зберігати витримку і спокій, не піддаватися на будь-які провокації. На даний момент місто перебуває під контролем правоохоронних органів. Запевняю громадян, що органами прокуратури буде дана принципова оцінка подіям, що мали місце під час масових заворушень. Всі винні понесуть передбачену законом сувору відповідальність», - заявив Боршуляк.

Він створив міжвідомчу групу, до складу якої увійшли співробітники МВС, СБУ і слідчі прокуратури. Зараз ця група розслідує низку кримінальних проваджень: за фактами організації масових заворушень, умисних вбивств, захоплення громадських будівель, умисного пошкодження майна, хуліганства.

«Разом з тим, я упевнений, що у разі своєчасних і рішучих дій співробітників міліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій людських жертв можна було б уникнути. Тому прокуратурою області вчора розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання співробітниками органів внутрішніх справ своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки», - сказав Боршуляк.

Він також звернувся до журналістів і громадян, що стали свідками учорашніх подій, з проханням надати матеріали (відео і фото) для сприяння об`єктивному слідству. Прокурор додав, що діям правоохоронних органів буде дана оцінка в ході розслідування кримінального провадження.

Боршуляк відмовився уточнити, про які дії йдеться, але сказав, що особи, які спровокували сутички, відомі.

«Частину затримано – понад 120 осіб», - сказав прокурор області.

Він також закликав не піддаватися на агітацію радикально налаштованих осіб, дії яких несуть пряму загрозу конституційному устрою України, її територіальній цілісності і громадській безпеці.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 чоловік, з них 27 - у дуже тяжкому стані.

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Раніше повідомлялося, що загинули 42 людини, серед яких 22 міліціонери.

Сьогодні вранці був звільнений начальник ГУ МВС України в Одеській області.

У ВО «Свобода» заявили, що до нападу на учасників акції за єдину Україну в Одесі причетний Дмитро Фучеджі - заступник начальника обласного управління МВС, начальник міліції громадської безпеки.