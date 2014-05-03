Генсек ООН радіє звільненню з полону спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав звільнення спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться у спеціальній заяві речника організації, повідомляє ТСН.ua.

"Генеральний секретар вітає звільнення військових спостерігачів ОБСЄ та супроводжуючих їх українських співробітників, які були викрадені 25 квітня", - зазначено в тексті документу.

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Пан Гі Мун подякував усім, хто допомагав звільненню заручників і забезпечував їх подальшу безпеку.

Разом із тим генсек ООН закликав покарати осіб, відповідальних за викрадення і тримання в полоні неозброєних спостерігачів ОБСЄ.

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"Міжнародним місіям і їх партнерам, які працюють в Україні, повинно бути дозволено безперешкодно здійснювати їх обов'язки", - наголосили в ООН.