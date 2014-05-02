Генсек ООН стурбований погіршенням ситуації на південному сході України

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову висловив глибоку стурбованість погіршенням ситуації в східних і південних регіонах України.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Пан Гі Мун закликав всі сторони проявляти максимальну стриманість і висловлювати будь-які вимоги мирними засобами з тим, щоб уникнути подальшого кровопролиття. Він сказав, що ООН готова надати добрі послуги у вирішенні українського кризи.

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У заяві, з якою від імені Генерального секретаря ООН виступив його Прес-секретар, зазначається, що «ескалація насильства, сьогоднішні повідомлення про нові людські жертви в місті Слов'янську є нагадуванням про те, наскільки небезпечною стала ситуація».

«Розширення діяльності ополченців і захоплення адміністративних будівель невідомими озброєними групами, що тривають, підривають букву і дух Женевської заяви від 17 квітня», - сказав Пан Гі Мун. У цьому зв'язку глава ООН «настійно закликав всі сторони проявляти максимальну стриманість і звернувся до тих, хто має які-небудь вимоги, виражати їх мирними засобами з тим, щоб уникнути подальшого кровопролиття».

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Пан Гі Мун заявив про необхідність того, щоб «всі сторони повною мірою поважали територіальну цілісність і суверенітет України».

Генеральний секретар знову закликав негайно і беззастережно звільнити міжнародних спостерігачів і супроводжуючих їх українських співробітників.

Говорячи про те, що «дипломатичне рішення є єдиним шляхом виходу з цієї кризи», Пан Гі Мун підкреслив, що всі сторони повинні подвоїти зусилля з тим, щоб відродити дух компромісу, який був присутній під час переговорів 17 квітня в Женеві».

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Глава ООН доручив своєму заступнику з політичних питань Джеффрі Фелтману наступного тижня відправитися в Москву і Київ. Заступник Генерального секретаря проведе зустрічі з високопоставленими посадовими особами і міжнародними партнерами з тим, щоб сприяти деескалації ситуації і мирному врегулювання кризи в Україні.

У заяві підкреслюється, що Джеффрі Фелтман прибуде до Москви і до Києва з посланням Генерального секретаря - з закликом до всіх сторін проявляти крайню обережність, щоб не допустити виходу з-під контролю нинішньої надзвичайно крихкою ситуації». Заступник Генерального секретаря буде говорити про необхідність повернення до діалогу і висловить готовність ООН допомогти в цьому процесі.