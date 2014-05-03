Причиною пожежі в Будинку профспілок в Одесі могли стати "коктейлі Молотова" терористів

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, такими є попередні висновки за результатами огляду місця події фахівцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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«Вчора під час протистояння екстремістів з міліцією правоохоронці змусили правопорушників переміститися на Куликове поле, де ті захопили Будинок профспілок і забарикадувалися. З верхніх поверхів нападники почали закидати мирних громадян пляшками із запальною сумішшю і вести по них вогонь з вогнепальної зброї. У результаті використання зловмисниками «коктейлів Молотова» виникла пожежа. З верхніх поверхів займання поширилося на значну площу будівлі і стало причиною загибелі понад 40 осіб», - зазначили у відділі.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами.

За останніми даними, до лікарень звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.