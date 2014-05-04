У центрі Одеси півтори сотні осіб заблокували будівлю міської міліції

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі управління, на вулиці Преображенській, зібралися родичі затриманих і прихильники.

Вони заблокували сміттєвими контейнерами і кам'яними квітковими клумбами проїжджу частину і тротуар на кварталі від Буніна до Жуковського. Свої дії присутні пояснюють тим, що не хочуть, аби співробітники правоохоронних органів відвезли затриманих до Приморського районного суду.

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В'їзди в будівлю і двері перекрито. Інші люди намагаються мимо не проходити.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове полі, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі після зіткнень 2 травня до лікарень звернулися 214 людей, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 людей.

В СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.

За інформацією ГУ МВС України в Одеській області, затримано більш як 130 людей, які брали участь у безпорядках, відкрито 10 кримінальних справ.