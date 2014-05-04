Одеська міліція пояснила, що випустила 67 учасників заворушень на вимогу мітингувальників

Про це заявили в облуправлінні МВС.

"За рішенням прокуратури Одеської області на вимогу мітингувальників було звільнено 67 осіб, затриманих органами внутрішніх справ Одещини за участь у масових заворушеннях 2 травня в Одесі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі близько 1 тис. проросійськи налаштованих громадян блокували будівлю міського управління МВС, розташованого в центрі міста - на вулиці Преображенській.