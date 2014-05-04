Одеська міліція пояснила, що випустила 67 учасників заворушень на вимогу мітингувальників
18:09, 04 травня 2014Політика
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В Одесі звільнено 67 учасників масових заворушень 2 травня на вимогу мітингувальників.
Затриманих відпустили за рішенням прокуратури / REUTERS
Про це заявили в облуправлінні МВС.
"За рішенням прокуратури Одеської області на вимогу мітингувальників було звільнено 67 осіб, затриманих органами внутрішніх справ Одещини за участь у масових заворушеннях 2 травня в Одесі", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі близько 1 тис. проросійськи налаштованих громадян блокували будівлю міського управління МВС, розташованого в центрі міста - на вулиці Преображенській.
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