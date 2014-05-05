У Слов’янську захопленого льотчика звільнили з полону терористів

На даний час офіцер перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Стан його здоров’я лікарі характеризують як задовільний.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони.

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Також у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону знаходяться тіла п’яти пілотів, які загинули внаслідок обстрілу бойовиками вертольотів Збройних Сил України, три із них проходять ідентифікацію.

Нагадаємо, що у ніч на 2 травня в районі міста Слов’янськ Донецької області було збито два вертольоти Мі-24 Збройних Сил України, які здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі. Бойові машини було збито невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). В результаті обстрілу декілька військовослужбовців Збройних Сил України загинуло, один отримав поранення.

Крім того, пострілами зі стрілецької зброї було пошкоджено вертоліт Мі-8 армійської авіації Збройних Сил України. В цьому випадку жертв немає, поранено одного військовослужбовця.

"Факт використання проти Збройних Сил України ПЗРК яскраво засвідчив, що проти військовослужбовців на Донеччині діють далеко не “мирні протестувальники”, а добре підготовлені та озброєні професійні диверсійні групи, які шляхом здійснення терористичних актів та диверсій намагаються дестабілізувати обстановку. (...) Подібна поведінка притаманна або військовим іншої країни, які діють проти ворога, визначеного їм керівництвом, або найманцям з чималим досвідом, які готові діяти проти будь-кого за винагороду", - зазначили у відомстві.