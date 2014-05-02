Військові затримали чотирьох терористів з блокпосту, звідки збивали вертольоти

12:58, 02 травня 2014
Політика
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На Донеччині затримано чотирьох осіб з блокпосту сепаратистів, звідки орієнтовно було здійснено постріли з ПЗРК по вертольотах Збройних Сил України

Сьогодні, 2 травня, в результаті проведення заходів в рамках антитерористичної операції на блокпосту сепаратистів у районі Слов’янська затримано чотирьох осіб, які можуть бути причетні до здійснення пострілів з ПЗРК по вертольотах армійської авіації Збройних Сил України.

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Про це повідомляє Міноборони на своїй сторінці у Facebook.

Із затриманими відповідно до чинного законодавства проводять необхідні заходи представники відповідних силових структур.

Допис by Міністерство оборони України.

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