Силовики викрили схему оборони і мінування вулиць у Дружківці, Слов'янську і Краматорську

Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко на брифінгу в Антитерористичному центрі, передає Українська правда.

За її словами, в процесі операції бійцям спецпідрозділу "Альфа" протистояло вдвічі більшу кількість бойовиків.

"З нашого боку є поранені, наскільки мені відомо, це дві людини, вони живі. Однак "Альфа" виконала завдання в повному обсязі - вогнева точка противника ліквідована", - сказала Остапенко.

Також, за її словами, "прийнята до реалізації інформація про виявлені гніздах снайперів в населених пунктах Горлівка, Семенівка і Слов'янськ, а також вогневі засідки навколо готельного комплексу "Царицино", санаторію "Шахтобудівник" та міської лікарні Слов'янська".

За словами Остапенко, СБУ продовжує виявляти диверсійні групи сепаратистів в районі сіл Макарівка, Красний Лиман та міста Луганськ. Також викрито схему оборони і мінування вулиць в селі Дружківка, Слов'янську і Краматорську.

"Практично весь Краматорськ знаходиться під контролем Антитерористичного центру, крім центру міста, де сепаратисти, так само, як і в Слов'янську, продовжують утримувати будівлі МВС, СБУ і міськвиконком", - сказала Остапенко.