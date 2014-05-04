Краматорські сепаратисти викрали депутата міськради. Вимагають викуп мішками з піском
23:54, 04 травня 2014Політика
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У Краматорську озброєні люди захопили директора Краматорського трамвайно -тролейбусного управління, депутата міськради Сергія Шацького, якого готові обміняти на викуп - мішки з піском.
Краматорські сепаратисти викрали депутата міськради / Kramatorsk.INFO
Вдень у ТТУ прибули озброєні люди і зажадали від Шацького надати їм наявний на підприємстві вантажний транспорт, повідомляє Краматорск.info.
Однак з'ясувалося, що ці автомашини не в робочому стані. Тоді "гості" забрали директора ТТУ з собою у виконком, і вже там зажадали за його звільнення декілька десятків мішків з піском.
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Станом на 21:00 працівники ТТУ не лише зібрали і наповнили мішки, а й відправили їх у вказане місце. Однак Шацького й далі утримують в будівлі міськвиконкому.
Відомо також, що про захоплення директора ТТУ представники влади міста дізналися зовсім недавно і вестимуть переговори з метою його звільнення.
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