Краматорські сепаратисти викрали депутата міськради. Вимагають викуп мішками з піском

Вдень у ТТУ прибули озброєні люди і зажадали від Шацького надати їм наявний на підприємстві вантажний транспорт, повідомляє Краматорск.info.

Однак з'ясувалося, що ці автомашини не в робочому стані. Тоді "гості" забрали директора ТТУ з собою у виконком, і вже там зажадали за його звільнення декілька десятків мішків з піском.

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Станом на 21:00 працівники ТТУ не лише зібрали і наповнили мішки, а й відправили їх у вказане місце. Однак Шацького й далі утримують в будівлі міськвиконкому.

Відомо також, що про захоплення директора ТТУ представники влади міста дізналися зовсім недавно і вестимуть переговори з метою його звільнення.