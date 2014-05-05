Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під Слов’янськом
Сьогодні, 5 травня, у м. Слов’янськ, Донецької області, терористи намагалися переобладнати вагони для вугілля під бронепоїзд. Для цього вони вночі різали бійниці, пристосовані для ведення вогню.
Після підтвердження даних розвідки, силами та засобами армійської авіації плани терористів були зруйновані – даний поїзд для використання у диверсійно-терористичних акціях з пункту вийти не зміг, повідомили УНІАН в Міноборони.
Бойове угрупування терористів застосовує важке озброєння проти українських силовиків під Слов’янськом.
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Сьогодні, 5 травня, навколо Слов’янська активізувалися протиправні дії озброєних терористів біля блокпостів Збройних Сил України та інших силовиків, які проводять антитерористичну операцію. Точаться перестрілки. Бойове угрупування терористів застосовує важке озброєння, стріляючи з автоматичної зброї та мінометів. Серед представників силових структур України вже є поранені.