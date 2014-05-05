Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під Слов’янськом

Після підтвердження даних розвідки, силами та засобами армійської авіації плани терористів були зруйновані – даний поїзд для використання у диверсійно-терористичних акціях з пункту вийти не зміг, повідомили УНІАН в Міноборони.

Бойове угрупування терористів застосовує важке озброєння проти українських силовиків під Слов’янськом.

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Сьогодні, 5 травня, навколо Слов’янська активізувалися протиправні дії озброєних терористів біля блокпостів Збройних Сил України та інших силовиків, які проводять антитерористичну операцію. Точаться перестрілки. Бойове угрупування терористів застосовує важке озброєння, стріляючи з автоматичної зброї та мінометів. Серед представників силових структур України вже є поранені.