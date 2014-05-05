Аваков: У Слов'янську – бій з 800 терористами, є поранені з обох сторін

«У Слов'янську – новий бій, є поранені з обох сторін», - сказав Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«З ранку загін АТО розкрив засідку – бойову групу терористів. Вони застосовують важке озброєння, стріляють з великокаліберної зброї, застосовують міномети та іншу техніку», – сказав Аваков.

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За словами глави МВС, поранені є з обох сторін. Серед українських силовиків – 8 постраждалих.

Він також уточнив, що бій почався близько 10.45. За його словами, правоохоронцям протистоїть близько 800 осіб.

Аваков наголосив, що виконання завдань антитерористичної операції ускладнюється прагненням не завдати шкоди мирному населенню.

Як повідомляє ВВС, бій йде приблизно в кілометрі від блокпоста на виїзді з міста у напрямку Ізюму, поранено щонайменше вісім українських військових. У самому місті зараз перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і командувач Нацгвардії Степан Полторак. Аваков повідомив, що серед українських військових є загиблі, але поки невідомо скільки.