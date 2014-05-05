У Слов’янську бойовики збили ще один вертоліт військових

Про це УНІАН повідомив в. о. начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сеник.

“З крупнокаліберного кулемету було збито гелікоптер Мі-24 Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сталося близько 14.30 в районі міста Слов'янськ”, - сказав Сеник.

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Він також додав, що екіпаж гелікоптера залишився живий: “Екіпаж гелікоптера живий. Гелікоптер впав, але падіння відбулося на водойму і це врятувало пілотам життя”.

Згідно з повідомленням Управління преси та інформації Міністерства оборони України, оперативна бригада Антитерористичного центру евакуювала їх до табору.

Як повідомлялося, у ніч на 2 травня в районі міста Слов’янськ Донецької області було збито два вертольоти Мі-24 ЗСУ, які здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі. Бойові машини було збито невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

Крім того, пострілами зі стрілецької зброї було пошкоджено вертоліт Мі-8 армійської авіації Збройних cил України. В цьому випадку жертв немає, поранено одного військовослужбовця.

В Міноборони наголосили, що факт використання проти Збройних cил України ПЗРК яскраво засвідчив, що проти військовослужбовців на Донеччині діють далеко не “мирні протестувальники”, а добре підготовлені та озброєні професійні диверсійні групи.