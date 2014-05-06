Росія суперечить сама собі, виступаючи проти виборів в Україні – Німеччина
Росія, виступаючи проти проведення запланованих на 25 травня виборів президента України, суперечить сама собі, оскільки ці вибори дозволять зміцнити законність української влади, легітимність якої російська сторона ставить під сумнів.
Про це заявив міністр закордонних справ МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на німецькому телеканалі ZDF. повідомляє польське інформаційне агентство РАР.
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"Ми беремо до уваги позицію Москви, яка заявляє, що український уряд є нелегітимним. Але якщо вона так говорить, то це не може однозначно робити неможливим проведення виборів", - сказав міністр.
Штайнмаєр зауважив, що до виборів залишилося дуже мало часу. "Ми говоримо російським партнерам, що якщо ставите під сумнів легальність влади у Києві, то повинні погодитись з виборами, бо вони є кроком в напрямку зміцнення законності української влади", - наголосив він.
На думку міністра, Росія не може бути зацікавлена в політичному та економічному банкрутстві України, РФ стала "заручником націоналістичних настроїв, які сама викликала".
При цьому, як сказав Штайнмаєр, у нього склалося враження, що не всі сепаратистські групи, які діють в Україні, є підконтрольними Москві.
Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Громадській палаті РФ заявили, що готують звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією перенести президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня.
У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які ініціативи про перенесення дати президентських виборів в Україні спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.