Росія суперечить сама собі, виступаючи проти виборів в Україні – Німеччина

Про це заявив міністр закордонних справ МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на німецькому телеканалі ZDF. повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

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"Ми беремо до уваги позицію Москви, яка заявляє, що український уряд є нелегітимним. Але якщо вона так говорить, то це не може однозначно робити неможливим проведення виборів", - сказав міністр.

Штайнмаєр зауважив, що до виборів залишилося дуже мало часу. "Ми говоримо російським партнерам, що якщо ставите під сумнів легальність влади у Києві, то повинні погодитись з виборами, бо вони є кроком в напрямку зміцнення законності української влади", - наголосив він.

На думку міністра, Росія не може бути зацікавлена в політичному та економічному банкрутстві України, РФ стала "заручником націоналістичних настроїв, які сама викликала".

При цьому, як сказав Штайнмаєр, у нього склалося враження, що не всі сепаратистські групи, які діють в Україні, є підконтрольними Москві.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Громадській палаті РФ заявили, що готують звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією перенести президентські вибори в Україні, заплановані на 25 травня.

У відповідь в Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які ініціативи про перенесення дати президентських виборів в Україні спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.