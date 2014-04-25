Німеччина закликає вирішити кризу в Україні шляхом круглого столу з ЄС, США та Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонує для вирішення кризи в Україні провести круглий стіл за участю всіх учасників конфлікту та спільно відвідати ряд українських регіонів.

Про це пише німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

"Мова про те, аби добитись швидких змін, які відчують жителі (України)", - сказав Штайнмаєр.

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У листі до президента Швейцарії, яка зараз головує в ОБСЄ, Штайнмаєр закликав до активізації діяльності в Україні, спрямованої на вирішення кризи. Копію листа отримали також США, Євросоюз, Росія та Україна.

Німецький міністр вважає, що організація круглих столів для вирішення кризи може бути успішною, якщо ця ініціатива отримає політичну підтримку країн, які 17 квітня були учасниками зустрічі в Женеві. Саме високі представники цих країн, на думку Штайнмаєра, можуть також відвідати східні та західні регіони України для оцінки ситуації на місці.