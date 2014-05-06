Турчинов ввів у дію рішення РНБО про заходи щодо зміцнення нацбезпеки

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 травня «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері».

Про це йдеться в указі, розміщеному на президентському сайті.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО запропонувала прийняти в установленому порядку рішення про часткову мобілізацію.

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Служба безпеки України має вжити додаткових заходів щодо унеможливлення витоку інформації стосовно підготовки та виконання покладених на Збройні сили України, інші військові формування та правоохоронні органи України завдань.

Кабінету міністрів необхідно опрацювати у тижневий строк питання щодо збільшення рівня пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має забезпечити уніфікацію грошового забезпечення військовослужбовців та громадян України, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань України і залучаються для виконання завдань, покладених на ЗСУ, інші військові формування в мирний час.