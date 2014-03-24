Турчинов ввів у дію рішення РНБО про передислокацію українських військових із Криму
19:59, 24 березня 2014Політика
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Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про передислокацію українських військовослужбовців, які перебувають в Криму.
Олександр Турчинов / REUTERS
Текст відповідного указу розміщено на сайті в.о. глави держави.
Так, указом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України».
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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО, йдеться в документі.
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