Жириновський надішле луганським терористам свій джип "Тигр"

Про це повідомляє прес-служба ЛДПР.

За словами Жириновського, зараз, коли в Україні триває "не зовсім оголошена війна", цей автомобіль нібито "потрібніший" там.

Політик пообіцяв, що вже завтра машина буде на кордоні України.

Читайте такожУ Польщі Жириновському порадили написати лист до психіатра"Наш водій вийде і піде додому, а водій з Луганська сяде і привезе в штаб", - сказав Жириновський. Він переконаний, що українські прикордонники без проблем пропустять джип.

Також він уже зібрався створити філії своєї партії в трьох областях східної України, як "ми вже зробили на Придністров'ї".

Нагадаємо, раніше Жириновський закликав до війни з Україною і заявляв, що Росія після Криму повинна "рухатися далі".