Жириновський закликає не обмежуватися "шматочком" України, а "рухатися далі"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав перед голосуванням документів про анексію Криму Росією.

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«Тут голова комітету говорить, що сухопутний кордон Криму (з Україною) встановлено назавжди. Ви помиляєтеся, навпаки, нам цей державний кордон не потрібен. Нам потрібно рухатися далі, робити «назавжди» рано», - сказав Жириновський під оплески російських депутатів.

«Якщо говорити назавжди, означає кинути мільйони росіян у Донбасі, Херсоні, Миколаєві, Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі, Одесі. Шматочок узяли, а ті росіяни хай гинуть», - сказав він.

Раніше голова комітету в справах СНД Леонід Слуцький, представляючи ці документи, заявив, що «Договір про прийняття Республіки Крим до Російської Федерації та утворення нових суб'єктів» у четвертій статті закріплює, що кордон по суші між Кримом і Україною «відтепер і назавжди» є державним кордоном РФ.

«Таким чином, ми маємо абсолютно чіткі зміни на політичній карті світу». – заявив Слуцький.

Нагадаємо, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму й приєднання його до Росії.

Сьогодні, 20 березня, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму. Депутати проголосували за ратифікацію «Договору про прийняття Республіки Крим до Російської Федерації та утворення нових суб'єктів». «За» проголосували 443 депутати, «проти» - один.