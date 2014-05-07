На Донеччині зник журналіст, його мопед кинуто за містом

Вчора в районі Мангуша Донецької області зник журналіст Рябченко Миколай. Про це "Новости Донбасса" повідомив його син.

За словами сина, Рябченко вчора поїхав у район Мангуша - там була перестрілка. Зв'язок з ним обірвався. Увечері молодший син додзвонився на номер - слухавку взяв якийсь чоловік представився нібито кимось із "самооборони" - сказав, що Микола у них.

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Мопед, на якому їздив Рябченко - кинуто на виїзді з міста. Син також повідомив, що можливо, батько знаходиться в Приморському райвідділі міліції. Чи контролюють цей райвідділ сепаратисти - невідомо.

Раніше повідомлялося, що 24 квітня Рябченко під час штурму міськради в Маріуполі постраждав від рук невідомих. Журналісту розбили фотоаппарт та відеокамеру.