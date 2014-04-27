У Слов'янську зник журналіст «ВолиньPost»

У Слов’янську в суботу, 26 квітня, зник зв’язок з журналістом «ВолиньPost» Сергієм Шаповалом.

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на сестру кореспондента, журналістку Катерину Шаповал.

За її словами, Шаповал висвітлював ситуацію у Харкові, після чого повідомив друзям, що вирушив до Слов’янська. Починаючи з 15-ї години він не відповідав на телефонні дзвінки дружини. Близько 21.00 телефонний зв’язок увірвався із ним взагалі.

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Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів у Донецькій області було взято в заручники декілька журналістів. 13 квітня в Слов`янську невідомі захопили у власній квартирі громадського журналіста Артема Дейнегу, який вів трансляцію штурму місцевого відділку СБУ. 16 квітня в Слов`янську сепаратисти викрали журналіста Сергія Лефтера, спостерігача фонду «Відкритий діалог». 21 квітня було затримано іноземних журналістів Поля Гого і Коссімо Аттанасіо, а також білоруського кореспондента газети «Новый час» Дмитра Галка. Пізніше їх відпустили.

22 квітня стало відомо, що в Слов`янську взяли в заручники журналіста американського видання Vice Саймона Островського, якого звільнили 24 квітня. А 23 квітня стало відомо, що в Горлівці зник журналіст із Коломиї Євген Гапич. Через три дні полону, 25 квітня його також відпустили. 25 квітня ввечері у Слов’янську невідомі захопили позаштатного кореспондента телеканалу ZIK зі Львова Юрія Лелявського.