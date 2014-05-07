У Донецьку вночі сепаратисти заклеїли білборди своєю агітацією за референдум

14:46, 07 травня 2014
Політика
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Сепаратисти незаконно розмістили по Донецьку агітацію за "референдум".

В Донецке появились бигборды с незаконной агитацией / novosti.dn.ua

6 травня в Донецьку були виявлені борди з агітаційним матеріалом самопроголошеної ДНР. Причому дана реклама помічена не у центральних районах Донецька, а у спальних районах та на в'їзді до міста з боку Маріуполя.

Про це повідомляє джерело "Новости Донбасса" в одному з рекламних агентств міста.

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За інформацією джерела, дозвіл на розміщення даного сюжету рекламні агентства Донецька не давали. Плакати з агітацією були наклеєні не на порожні або обірвані площини, а зверху на сюжети комерційних клієнтів.

Представники рекламних агентств Донецька стурбовані свавіллям у місті.

Надпись на бигборде:

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