У Донецьку вночі сепаратисти заклеїли білборди своєю агітацією за референдум
14:46, 07 травня 2014Політика
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Сепаратисти незаконно розмістили по Донецьку агітацію за "референдум".
У Донецьку з'явилися білборди з незаконною агітацією / novosti.dn.ua
6 травня в Донецьку були виявлені борди з агітаційним матеріалом самопроголошеної ДНР. Причому дана реклама помічена не у центральних районах Донецька, а у спальних районах та на в'їзді до міста з боку Маріуполя.
Про це повідомляє джерело "Новости Донбасса" в одному з рекламних агентств міста.
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За інформацією джерела, дозвіл на розміщення даного сюжету рекламні агентства Донецька не давали. Плакати з агітацією були наклеєні не на порожні або обірвані площини, а зверху на сюжети комерційних клієнтів.
Представники рекламних агентств Донецька стурбовані свавіллям у місті.
Напис на білборді: "11 травня Донбас вирішує свою долю" / novosti.dn.ua
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