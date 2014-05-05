Сепаратисти «ДНР» погрожують керівникам міст і районів - Донецька ОДА



Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Так, у Старобешівському районі представники «ДНР» в грубій формі змусили голову райдержадміністрації написати заяву про відставку під загрозою розгрому будівлі РДА. Зараз там шляхом неймовірних зусиль вдається керівникам на місцях утримувати відносно спокійну ситуацію.

У м. Сніжне 5 травня під час проведення позачергової сесії депутати підтримали проведення в місті референдуму 11 травня, і два представника «ДНР» були введені до складу виконкому.

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У м. Дебальцеве пройшло засідання виконкому міськради, на якому було прийнято рішення про виділення приміщення для виборчих ділянок, надання урн і кабінок для голосування.

У м. Вугледарі жителі також підтримали сепаратистів «ДНР» в питанні проведення референдуму. Ініціативна група (50 чол.) вимагає від міської влади виділення приміщення для організаційної роботи.

У Мар`їнському районі (смт.Старомихайлівка) 4 травня відбулися збори представників територіальної громади (50 чол.), на якому обрали голову та членів дільничної виборчої комісії для проведення референдуму 11 травня.

У Тельманівському районі 4 травня у всіх сільських та селищних радах представники «ДНР» вивісили прапори республіки, вимагали від працівників допомоги в підготовці референдуму. 5 травня голова райдержадміністрації провела нараду з головами сільських та селищних рад.

Сепаратисти «ДНР» також не припиняють практику проведення мітингів на території регіону.

У Кіровському на акції (200 чол.) учасники виступали за проведення референдуму, закликали захопити будівлю прокуратури. Завдяки втручанню в.о. міського голови агресію громадян вдалося повернути в мирне русло.

У Мар`їнському районі (Курахово) на площі біля виконкому міськради відбувся мітинг (2 тис. чол.) на підтримку «ДНР».