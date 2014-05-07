У райвиконкомі Донецька терористи шукали гроші та розрізали "болгаркою" сейф

Представники самопроголошеної Донецької народної республіки під час захоплення Калінінського райвиконкому в пошуках готівкових коштів розрізали "болгаркою" сейф.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомив донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає 62.ua.

«Найбільшої шкоди вони завдали Калинінському райвиконкому, де було розгромлено бухгалтерію, окремі відділи і так далі. На сьогодні функціонування відновлено. Просто приходити з "болгаркою" та розкривати сейф, шукати там гроші... З готівкою органи місцевого самоврядування не працюють. А всі співробітники отримують зарплату з пластикових карт, тому шукати нічого, а паралізувати роботу дуже легко, щоб потім жителі несвоєчасно отримували послуги. Я хотів би, щоб такі випадки не повторювалися», - обурився мер.

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При цьому він зазначив, що в інших райвиконкомах захоплення проходили більш «мирно»: «практично вони позначилися, десь пішли».

«Захоплення відбувалися по-різному, і ми вели дуже принципові переговори з цих питань. Тому що за кожною районною радою стоять тисячі простих людей, для яких потрібно вирішувати повсякденні, різні питання - щодо соціального захисту, з різних виплат, забезпечення життєдіяльності і так далі. Припустимо, Кіровський райвиконком - 175 тисяч населення, Пролетарський район - 134 тисячі населення, Куйбишевський район - 127 тисяч населення і так далі. Це практично великі українські міста», - пояснив мер.

Також Лук'янченко підкреслив, що у нього немає інформації про те, що в одному з райвиконкомів роздавали зброю.