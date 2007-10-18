15% будинків до зими не готові

Севастополь. 18 жовтня. УНІАН. У Севастополі на сьогодні по 85% житлового фонду підписані паспорти готовності до опалювального сезону.

Такі дані були наведені на засіданні міського оперативного штабу з підготовки до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні штабу начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО повідомив, що на рахунки структур виконавчої влади вже надійшла частина виділених вчора на сесії міської ради коштів комунальним підприємствам міста на підготовку до зими (міськрада виділила на дані потреби понад 15 млн. грн. - УНІАН). За інформацією начальника головного управління, на сьогодні отримані 3 млн. 140 тис. грн. скеровані „Севастопольтеплоенерго” на покриття підприємством поточних боргів і погашення боргів за газ з метою якнайшвидшого отримання лімітів на голубе паливо.