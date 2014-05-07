ЗМІ: До Чорного моря 9 травня увійде американський крейсер Vella Gulf

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело.

Збройні сили країн НАТО збільшили свою присутність у Східній Європі після початку військової агресії РФ проти України та окупації Росією Криму.

Так, 22 квітня в акваторію Чорного моря увійшов американський ракетний фрегат Taylor.

Довідка. Крейсери типу Ticonderoga озброєні крилатими ракетами "Томагавк", протичовновими ракетами ASROC, а також зенітними керованими ракетами "Стандарт-2" і "Стандарт-3" (всього 122 ракети). Довжина корабля 172 м, ширина-16 м, повна водотоннажність кораблів цього класу становить 9800 т.

Радіолокаційна станція системи Aegis здатна здійснювати пошук, виявлення і супровід 250-300 повітряних цілей, а також наводити на них ракети комплексів ППО.