Турчинов: Із озброєними злочинцями, які вбивають людей, діалог не ведуть
Силові структури захищають життя та здоров'я громадян в межах АТО, яка проводиться проти терористів, диверсантів та інших злочинців, які вбивають, катують, викрадають наших громадян, підкреслив Турчинов.
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що із озброєними злочинцями, які вбивають людей, діалог не ведуть.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
«Українська влада ніколи не проводила каральних операцій на сході країни. Силові структури захищають життя та здоров'я громадян в межах антитерористичної операції, яка проводиться проти терористів, диверсантів та інших злочинців, які вбивають, катують, викрадають наших громадян", - сказав Турчинов, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна.
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За словами Турчинова, мета влади - забезпечити стабільність та економічний розвиток демократичної незалежної України, "мир, спокій та безпеку українців". "Ми повинні захистити територіальну цілісність країни та звільнити тимчасово окуповані території", - зазначив керівник парламенту, додавши, що українська влада готова до діалогу з тими, хто хоче говорити і домовлятися щодо конкретних питань розвитку єдиної України.
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"Ми готові обговорювати ці питання з представниками місцевого самоврядування, з громадськими активістами та підприємцями Донецької і Луганської областей, однак із озброєними злочинцями, на руках у яких людська кров, цивілізовані держави розмову не ведуть. Відповідно до закону їх знешкоджують", - сказав він, наголосивши, що під оголошену для жителів східних регіонів амністію потраплять тільки ті, "хто добровільно складе зброю та звільнить приміщення і хто не причетний до вбивств та інших тяжких злочинів".