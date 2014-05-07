Амністію не застосовуватимуть до умовно-достроково звільнених, що вчинили нові злочини

19:15, 07 травня 2014
Суспільство
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Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування амністії в Україні».

Умови амністії змінено / Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування амністії в Україні".

Цим законом доповнено деякі закони України з метою уникнення питань, які будуть виникати у правозастосовній діяльності у випадках набрання чинності законом про амністію до закінчення досудового розслідування та під час судового розгляду.

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Документом, зокрема, встановлено, що амністія не застосовуватиметься до осіб, які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Згідно із законом, амністія також не застосовується до осіб, засуджених за умисне вбивство; катування; насильницьке донорство; незаконне позбавлення волі або викрадення людини, якщо при цьому сталося заподіяння смерті, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть.

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