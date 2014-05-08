Українська розвідка спростовує, що в АТО беруть учать іноземці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, останнім часом за безпосередньої участі спецслужб Російської Федерації здійснюється інформаційна війна, спрямована на подальшу дестабілізацію в Україні, викривлений показ подій, які відбуваються в окремих регіонах країни, негативний вплив на Збройні сили України, правоохоронні органи, органи безпеки, а також розвідувальні органи.

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Зазначається, що «абсолютно безпідставними та абсурдними є і твердження про нібито залучення до участі в антитерористичній операції іноземних громадян та про якийсь набір українською стороною добровольців з числа мешканців інших країн за кордоном для їх участі у військових діях на території України, що з’являються у закордонному інформаційному просторі».

Прес-служба СЗРУ наголошує, що «в умовах нових викликів і загроз національній безпеці держави керівництво та особовий склад Служби зовнішньої розвідки України не піддаються на жодні провокації, інформаційні впливи з-за кордону та з боку так званої «п’ятої колони» всередині держави, демонструють єдність, патріотизм, відповідальне ставлення до військового обов’язку, рішучість, свідомі високої місії, покладеної на них державою і докладають усіх зусиль для виконання поставлених завдань».