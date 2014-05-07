Контррозвідка затримала в Запорізькій області групу диверсантів під керівництвом громадянина РФ
У рамках антитерористичної операції контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила розвідувально-підривну діяльність диверсійної групи з 5 осіб, яка діяла на території Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Керував групою громадянин Російської Федерації Білоусов Максим Юрійович, 03.03.1978 р.н., мешканець міста Ростов-на-Дону", - сказано в повідомленні.
За даними СБУ, завданням групи було проведення диверсійних та терористичних актів з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Підготовка диверсантів здійснювалась на базі в районі міста Таганрог (РФ).
Читайте такожУ Херсоні зняли з поїзда сепаратистів, які їхали до ОдесиЗокрема, члени злочинної групи планували здійснити диверсію на базі забезпечення МВС України, де зберігаються паливно-мастильні матеріали.
Також у період від 7 до 9 травня 2014 року диверсанти планували взяти участь у масових заворушеннях у м. Антрацит Луганської області.
Усіх членів групи затримано. Під час обшуків за місцями їх проживання вилучено гранати та вогнепальну зброю.
Тривають оперативно-слідчі дії.