Контррозвідка затримала в Запорізькій області групу диверсантів під керівництвом громадянина РФ

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Керував групою громадянин Російської Федерації Білоусов Максим Юрійович, 03.03.1978 р.н., мешканець міста Ростов-на-Дону", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, завданням групи було проведення диверсійних та терористичних актів з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Підготовка диверсантів здійснювалась на базі в районі міста Таганрог (РФ).

Читайте такожУ Херсоні зняли з поїзда сепаратистів, які їхали до ОдесиЗокрема, члени злочинної групи планували здійснити диверсію на базі забезпечення МВС України, де зберігаються паливно-мастильні матеріали.

Також у період від 7 до 9 травня 2014 року диверсанти планували взяти участь у масових заворушеннях у м. Антрацит Луганської області.

Усіх членів групи затримано. Під час обшуків за місцями їх проживання вилучено гранати та вогнепальну зброю.

Тривають оперативно-слідчі дії.