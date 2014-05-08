Уся політична еліта світу зараз на боці України - Шушкевич

За його словами, українцям у цілому і українській владі зокрема треба побажати «мужності і терпіння подолати стан політичної кризи, стан ошуканості населення, стан отруйливої дії російської пропаганди». «Це важко подолати, але, здається, Путін об'єднав Україну краще, ніж будь-які інші діячі. Україна сьогодні не бачить іншого шляху, як залишатися Україною», - сказав він.

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Білоруський політик заявив, що захоплюється терпінням, мужністю і розумністю політичних діячів України. «Вони працюють у форс-мажорних умовах, їм дуже важко, і я їм співчуваю... У мене таке враження, що в умовах, загалом, наявності багатьох продажних проросійських елементів, які мали досить високе становище в українському істеблішменті, цій владі важко проводити українську політику. Але, здається, вона її проводить. Я можу тільки побажати їм в цьому успіху. Без мудрої політики буде дуже важко продовжувати будувати гідну демократичну Україну», - сказав Шушкевич і додав, що «вся політична еліта світу зараз на боці України».