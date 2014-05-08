Шушкевич: Жодна нація не викликає такого захоплення, як українці

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив перший голова Верховної ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, пише Gazeta.ua.

"Жодна нація не викликає такого захоплення в боротьбі за свою національну свідомість, за свою рідну країну, за те, якою вона була гідною країною. І жодна країна сьогодні не відчуває таких труднощів", - сказав Шушкевич.

За словами політика, він приїхав в "гідну країну гідних людей".

"Я захоплений вашою нацією. І мені соромно, що ми не можемо діяти таким же чином, пристойним і гідним, патріотичним, як дієте ви", - підкреслив перший президент Білорусі.

Нагадаємо, 3 травня Міністерство закордонних справ Білорусі закликало всі політичні сили України негайно зупинити кровопролиття і зробити реальні кроки до проведення загальнонаціонального діалогу.