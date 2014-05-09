Терористи в Маріуполі знущаються над тілами загиблих військових - депутат

Терористи в Маріуполі знущаються над тілами загиблих військових. Зокрема, загиблому командиру Дніпропетровської бригади відрізали вуха й викололи очі.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат, кандидат у Президенти України Олег Ляшко, який наразі перебуває в Маріуполі.

"Снайпери убили нашого командира Дніпропетровської бригади Сергія Демиденка. Тяжко поранений командир частини Нацгвардії Сергій Савінський. Начальника маріупільської міліції Валерія Андрощука не можемо знайти, він відстрілювався до останнього", - пише він.

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"За свідченнями очевидців, терористи знущалися з тіла загиблого Демиденка, йому - вже мертвому - відрізали вуха і викололи очі. Нелюди!", - додає Ляшко.

Також він повідомляє, що приміщення УВС Маріуполя повністю згоріло.