У Маріуполі близько 20 терористів було знищено, 4 взяті у полон - Аваков

"Групою терористів близько 60 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, була зроблена атака на міськвідділ міліції. Була спроба захоплення будівлі, без всяких попередніх вимог. У будівлі стався бій. Який перетворився в повномасштабне бойове зіткнення, за фактом підходу підкріплення зі сторони ВС і підрозділу "Омега" Нацгвардії. В результаті бою, в якому брали участь підрозділи Нацгвардії, ВС, спецпідрозділу МВС "Азов", значна частина угруповання терористів була знищена", - повідомив міністр МВС Арсен Аваков в Facebook.

Він уточнив, що близько 20 терористів було знищено, 4 взято в полон. Значна частина нападників, кинула зброю і сховалася в житлових кварталах міста.

"Наші втрати - один убитий, 5 поранених. Уточнюються втрати у складі збройних сил. Будівля міськвідділу охоплено полум'ям. Мерзоти наймані, коли ж ви заспокоїтеся і насититеся кров'ю? Думайте!", - написав у соцмережі Аваков.Читайте такожТерористи в Маріуполі знущаються над тілами загиблих військових - депутат

Міністр МВС зазначив, що підрозділи АТО отримали підкріплення, яке було перекинуте з інших регіонів. За його словами, позиція по відношенню до терористів зі зброєю буде незмінною - "вогонь на ураження".

"...Тим, хто прийшов зі зброєю і стріляє, хто захоплює заручників, катує їх, грабує людей, прикриваючись різними гаслами - відповідь української держави буде тільки один - знищення", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано кілька осіб.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.

Сьогодні сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.