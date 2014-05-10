Саботаж і зрада у лавах міліції на сході Україні мають глобальний масштаб - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір" Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebooк.

“Слабкою ланкою у силах, що протистоять терористам, залишаються місцеві правоохоронці. Саботаж і зрада у їх лавах мають глобальний масштаб. Це одна з найактуальніших проблем, очевидних шляхів вирішення якої на даний момент немає", – підкреслив він.

Читайте такожУ Росії набирають професійних найманців для відправки на схід України - Тимчук

На його думку, вказані правоохоронці є серйозним ресурсом для екстремістських сил.

“У разі продовження служби у лавах МВС України ці зрадники є величезною загрозою для інтересів країни. Разом з тим, у разі їх масового звільнення ми прогнозуємо моментальне поповнення цими зрадниками терористичних угруповань, де вони продовжать свою антиукраїнську діяльність, тепер уже за гроші Москви", - написав Тимчук.

За його інформацією, складною залишається ситуація і на кордоні України з Росією.

"Для ефективної протидії проникненню на територію України російських диверсійних груп і зброї Держприкордонслужба України, за нашими даними, гостро потребує додаткових сил і засобів, а також ефективної підтримки з боку інших силових міністерств і відомств України. Особливо плачевною є в цьому плані ситуація на держкордоні у Луганській і Донецькій областях", - написав він.

Водночас він відзначає, що події в Маріуполі показали, що дії силовиків поступово починають входити у русло адекватної реакції на події, що відбуваються.

За словами Тимчука, керівництво силовиків, задіяних в АТО, демонструє здатність оперативно ухвалювати рішення і віддавати накази, що відповідають тактичній обстановці. Він також відзначив ефективність Національної гвардії (Внутрішніх військ).

“На сьогодні це єдине формування, до дій якого питань практично не виникає", - написав він і відзначив також ефективність дій добровольчих підрозділів.

"Бойовий дух добровольців опинився на висоті. Варто також відзначити професійні дії їх командування, що зуміло дуже швидко зорієнтуватися в обстановці і організувати взаємодію підрозділів", – констатував він.