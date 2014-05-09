У Краматорську терористи обладнали кілька вогневих точок - Тимчук

У Краматорську терористи обладнали кілька вогневих точок.

Про це на своїй сторінці в Facebooк написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, одна з них знаходиться на другому поверсі Палацу культури і техніки (у фотостудії з видом на виконком), друга - на даху житлового будинку навпроти готелю по вул. Соціалістичній.

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"Тут постійно чергують бойовики, озброєні снайперськими гвинтівками і кулеметами. Кілька озброєних бойовиків постійно чергують у дворах за виконкомом. За нашими даними, "патрулям" терористів роздані коктейлі Молотова", - зазначає Тимчук.

За оперативними даними групи «Інформаційний опір», у місті також обладнано 5 блокпостів бойовиків: на вул. Паркова (навпроти будинку №107), в Артемівському переїзді (при в'їзді на міст з боку Дружківки), біля "Маячки" (по дорозі на Дмитрівку), на виїзді в сторону Слов'янська, на вул. Орджонікідзе/Радгоспній (поворот на Ясногорку).

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"Як учора повідомляла група «ІО», 9 травня в Краматорську висока ймовірність провокацій і диверсій силами проросійських екстремістів з метою дестабілізації і без того складної обстановки в місті", - підсумовує Тимчук.