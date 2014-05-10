45% українців досі не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах - опитування

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного на замовлення ТСН компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня.

Респондентів запитували, чи вже визначились вони з кандидатом, за якого будуть голосувати на виборах 25 травня.

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Згідно з опитуванням, 54,6% респондентів знають, за кого віддадуть свій голос, а 45,4% ще не визначилися з кандидатом у президенти.

Найвищий відсоток тих, хто вже обрав кандидата - на Півночі України – 67%. Натомість поки не знають, за кого голосуватимуть кожен третій житель північних областей – 33%.

У західних областях із кандидатом визначилися 55,4% респондентів, не змогли ствердно відповісти на запитання 44,6% опитаних.

Результати опитування у центральних регіонах засвідчили, що знають за кого голосуватимуть 58%. Ще не визначилися - 42%.

Найменших відсоток виборцв, які визначилися з кандидатом - у південних регіонах – усього 43%. Не змогли відповісти на запитання більше половини респондентів – 56,2%.

Мало відрізняється ситуація і в східних областях. Визначилися з вибором – менше половини – 45,5%, натомість не обрали кандидата 54,5% респондентів.

Варто зазначити, що в ряді регіонів на Сході України проходить антитерористична операція, в деяких містах діють терористи, які захоплюють держбудівлі, викрадають і катують людей і закликають не визнавати теперішню владу та ігнорувати вибори 25 травня.

Опитування проводилося на замовлення каналу 1+1 компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня. Метод опитування: комп'ютеризовані телефонні інтерв'ю (CATI) із дзвінками на мобільні телефони. Вибірка випадкова, репрезентативна для населення України у віці 18 років і старше за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону.

Помилка не перевищує 3.5% для вибірки в цілому або 9.0% для одного регіону.

Повний склад регіонів:

Північ: Житомирська, Київ, Сумська, Чернігівська. Макс. помилка - 7.9%

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька. Макс. помилка - 7.5%

Центр: Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська. Макс. помилка - 7.1%

Південь: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська. Макс. помилка - 9.0%

Схід: Дніпропетровська, Луганська, Харківська. Макс. помилка - 7.3%

А за кого б проголосували українці, якби вибори пройшли в цю неділю, ви дізнаєтеся в ТСН.Тиждень о 19.30.