47% виборців готові підтримати Порошенка, 15% голосуватимуть за Тимошенко – опитування
Понад третина українців підтримала б позафракційного народного депутата Петра Порошенка, кожен десятий – лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, якби вибори президента відбулись найближчими днями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, які були презентовані під час прес-конференції у Києві заступником генерального директора центру Юрієм Якименком.
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За даними дослідження, 77,9% опитаних з тією чи іншою мірою впевненості відповідають, що збираються взяти участь в дострокових президентських виборах (52,6% цілком впевнені, ще 25,3% відповідають, що, скоріше за все, візьмуть участь у голосуванні).
Дослідження засвідчило, що якби вибори відбулись у найближчі дні, то 33,3% усіх респондентів (або 47,7% серед тих, хто збирається взяти участь у виборах і вже визначились, за кого голосуватимуть) проголосували б за Петра Порошенка.
За Тимошенко збираються віддати голоси відповідно 10,0% і 14,8% серед тих, хто визначився.
За позафракційного народного депутата Сергія Тігіпка – 4,9 та 6,7%.
За позафракційного народного депутата Анатолія Гриценка – 4,0 та 5,6%.
За лідера фракції КПУ Петра Симоненка - 4,1% та 4,5%.
За позафракційного народного депутата Олега Ляшка – 3,7% та 5,0%.
За кандидата у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна – 3,4% та 4,2%.
За заслуженого лікаря України Ольгу Богомолець – 3,0% та 4,0%.
За лідера ВО «Свободи» Олега Тягнибока – 1,2% та 1,9%.
За народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова – 1,2% та 1,6%.
За підприємця з Харкова Андрія Гриненка – 1,2% та 1,5%.
За кожного з інших кандидатів збираються голосувати менше 1% опитаних.
Як сказано у прес-релізі, також опитування показало, що у другому турі виборів Порошенко впевнено перемагає можливих суперників: Тимошенко, Тігіпка, Добкіна.
За словами Якименка, якщо порівнювати ці результати з результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року, то зріс рівень електоральної підтримки Порошенка (з 28,2% до 33,3% серед усіх опитаних). Тоді як рівень електоральної підтримки Тимошенко знизився з 13,0% до 10,0%. Рівень електоральної підтримки інших кандидатів залишився практично незмінним.
Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму. Вибірка опитування будувалося як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.