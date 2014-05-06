47% виборців готові підтримати Порошенка, 15% голосуватимуть за Тимошенко – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, які були презентовані під час прес-конференції у Києві заступником генерального директора центру Юрієм Якименком.

Читайте такожПонад 70% мешканців Донбасу підтримують територіальну цілісність України - «Народний референдум»

За даними дослідження, 77,9% опитаних з тією чи іншою мірою впевненості відповідають, що збираються взяти участь в дострокових президентських виборах (52,6% цілком впевнені, ще 25,3% відповідають, що, скоріше за все, візьмуть участь у голосуванні).

Дослідження засвідчило, що якби вибори відбулись у найближчі дні, то 33,3% усіх респондентів (або 47,7% серед тих, хто збирається взяти участь у виборах і вже визначились, за кого голосуватимуть) проголосували б за Петра Порошенка.

За Тимошенко збираються віддати голоси відповідно 10,0% і 14,8% серед тих, хто визначився.

За позафракційного народного депутата Сергія Тігіпка – 4,9 та 6,7%.

За позафракційного народного депутата Анатолія Гриценка – 4,0 та 5,6%.

За лідера фракції КПУ Петра Симоненка - 4,1% та 4,5%.

За позафракційного народного депутата Олега Ляшка – 3,7% та 5,0%.

За кандидата у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна – 3,4% та 4,2%.

За заслуженого лікаря України Ольгу Богомолець – 3,0% та 4,0%.

За лідера ВО «Свободи» Олега Тягнибока – 1,2% та 1,9%.

За народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова – 1,2% та 1,6%.

За підприємця з Харкова Андрія Гриненка – 1,2% та 1,5%.

За кожного з інших кандидатів збираються голосувати менше 1% опитаних.

Як сказано у прес-релізі, також опитування показало, що у другому турі виборів Порошенко впевнено перемагає можливих суперників: Тимошенко, Тігіпка, Добкіна.

За словами Якименка, якщо порівнювати ці результати з результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року, то зріс рівень електоральної підтримки Порошенка (з 28,2% до 33,3% серед усіх опитаних). Тоді як рівень електоральної підтримки Тимошенко знизився з 13,0% до 10,0%. Рівень електоральної підтримки інших кандидатів залишився практично незмінним.

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму. Вибірка опитування будувалося як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.