В Донецьку на «референдумі» голосують практично самі пенсіонери

Як передає кореспондент УНІАН, до деяких шкіл, що відкриті для голосування в різних районах Донецька, прийшли люди похилого віку, які не приховують своєї ностальгії за Радянським Союзом й тому ратують за самопроголошену «Донецьку народну республіку». Одна з немолодих жінок поділилася: «Якщо ми зараз проголосуємо за «Донецьку республіку», нас потім забере до себе Путін і збільшить пенсії. Я чула, що в Криму зараз дуже великі пенсії».

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На самих дільницях бюлетень видають просто після пред'явлення паспорта з донецькою пропискою, ніякого розмежування по виборчих округах немає.

На прозорих урнах для голосування герб України заклеєний символікою «Донецької народної республіки».

«Порядок» на виборчих дільницях забезпечують люди з автоматами.