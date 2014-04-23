У Красноармійську депутати міськради відмовилися визнати "Донецьку народну республіку"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації. У повідомленні наголошується, що сьогодні в Красноармійську на сесії міськради депутати одноголосно відмовилися підтримати визнання «ДНР» і виступили за збереження цілісності України.

Водночас, в ОДА повідомили, що в регіоні не припиняється пропагандистська робота, що проводиться представниками «ДНР». Так, в Горлівці під час мітингу на шахті ім. Калініна гірники ухвалили рішення вивісити прапор «ДНР» над будівлею шахтоуправління.