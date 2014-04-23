У Красноармійську депутати міськради відмовилися визнати "Донецьку народну республіку"
22:38, 23 квітня 2014Політика
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У Красноармійську Донецької області депутати міськради відмовилися визнати самопроголошену «Донецьку народну республіку» («ДНР»).
У Красноармійську депутати міськради відмовилися визнати Донецьку народну республіку REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації. У повідомленні наголошується, що сьогодні в Красноармійську на сесії міськради депутати одноголосно відмовилися підтримати визнання «ДНР» і виступили за збереження цілісності України.
Водночас, в ОДА повідомили, що в регіоні не припиняється пропагандистська робота, що проводиться представниками «ДНР». Так, в Горлівці під час мітингу на шахті ім. Калініна гірники ухвалили рішення вивісити прапор «ДНР» над будівлею шахтоуправління.
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