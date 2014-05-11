У Маріуполі стихійно "голосують" прямо на вулиці, "бюлетені" - без підписів та печаток

У Маріуполі на терористичному псевдореферендумі про незалежність «Донецької народної республіки» працює всього 4 "виборчих дільниці" – по одній на кожен район, і жителі "голосують" просто на вулиці.

Про це повідомляє інтернет-ресурс "0629".

Видання зазначає, що на «дільницях» немає кабінок для голосування, але є опечатані гербом України урни - такі ж, як на звичайних виборах. Черги біля дільниць продовжують збільшуватися. Щоб проголосувати, маріупольці стоять по три години.

"Багато хто займає чергу не лише для себе, але й для своїх знайомих. Голосування проводиться стихійно - кожен ставить галочку, де йому зручно, не приховуючи свою відповідь від чужих очей", - зазначає видання.

Читайте такожУ Донецьку керівники комунальних підприємств пригнали людей на "референдум" - ЗМІ

За словами кореспондента "0629", голосування проводиться й на вулиці. Тут також стоять столи й видаються бюлетені. Маріупольці підходять до столика з номером школи, в якій вони голосували на звичайних виборах, і віддають «члену комісії» свій паспорт.

Представник ДНР записує всі дані (ПІБ, адресу, дату народження) до якогось списку. Це папірець формату А4 із розкресленими на комп'ютері графами. Житель ставить на листку свій розпис, після чого отримує бюлетень. Бюлетені також роздруковані на комп'ютері, без підписів і печаток. У них лише одне питання: «Чи підтримуєте ви суверенну Донецьку республіку?» Варіантів відповідей два - та чи ні. Голосування відбувається прямо на місці - за столиком, де видаються бюлетені. Після цього жителі кидають бюлетень в урну для голосування. Вона опечатана скотчем і листком, на якому стоїть невідомий підпис.