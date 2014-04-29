Ахметов «за помахом пальця» викликає до себе лідера «Донецької республіки» - російські ЗМІ

Глава самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін на прохання українського мільярдера Ріната Ахметова зустрівся з колишнім російським політв'язнем і мільярдером Михайлом Ходорковським.

Про це пише оглядач «Нової газети» Юлія Латиніна.

«Під час візиту в Донецьк екс-власника ЮКОСа Михайла Ходорковського люди в масках не пустили всередину захопленої будівлі адміністрації, мотивувавши це тим, що «у нас працюють російські ЗМІ, і з них можна без проблем дізнатися про все, що відбувається в Донбасі». Двома годинами пізніше пан Денис Пушилін, який раніше керував в Донецьку МММ, а тепер - самопроголошеною Донецькою народною республікою, прибіг на зустріч з Ходорковським в «Донбас-палас» за помахом пальця найбагатшої людини України і господаря Донбасу - Ріната Ахметова, але не в цьому справа. Справа в тому, що, коли людина приходить поговорити до повстанців, а повстанець йому відповідає: «Мою позицію ви можете дізнатися зі ЗМІ», - це значить, що повстанець - фейковий. Це означає, що його протест замовлений і оплачений...Виглядало це дуже смішно. По-перше, Ахметов не сів з Пушиліним за один стіл. Привітався і звалив. Від Ахметова був наглядач, який за всю зустріч не вимовив ні слова. По-друге, з екс-МММщиком Пушиліним теж був наглядач. Він дивився, щоб Пушилін не вимовив зайвого. Але найсмішніше, що наглядач теж не мав повноважень говорити», - вважає вона.

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На думку Латиніної, «проблема в тому, що пенсіонерів та міських диваків недостатньо, щоб захопити обладміністрацію. І за їх спиною стоять інші. Тітушки й тітушководи. Люди, які можуть викласти російському держканалу свої вимоги за написаною цим же держканалом шпаргалкою, але у яких починається панічний мандраж від пропозиції викласти ці ж вимоги комусь, крім держканалу. В принципі - це все ті ж люди, яким платили за насильство на Майдані і які нікуди не поділися, а евакуювалися на батьківщину, в Донецьк, в колишню вотчину Януковича, де ці структури і вирощувалися, і які зараз стоять за колишніми МММщиками та гопниками в масках За твердженням обласної влади, платить їм не Росія, а Янукович через ФСБ, причому половина грошей пропадає по дорозі, так що для чекістів - це ще й комерційне підприємство, що генерує прибуток».