Вночі у Слов'янську терористи знову обстріляли з мінометів телевежу - Аваков

09:14, 12 травня 2014
Політика
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У Слов'янську сьогодні вночі бойовики, прикриваючись житловими будинками, обстріляли телевежу з мінометів,

У Слов'янську кожної ночі обстрілюють з мінометів телевежу

Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Знову вночі «мирні» слов'янські сепаратисти 14 мінометними пострілами, як зазвичай, з-за житлових будинків - обстрілювали телевежу і українських бійців, які охороняють її. Відповідали. Постраждалих у нас немає", - повідомив він.

Читайте такожУ Слов'янську бойовики обстріляли з мінометів підрозділ ЗСУ"Як же поперек горла терористам українське телемовлення!", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську не працює транспорт, телебачення і нестабільний мобільний зв'язок.

Це вже другий нічний мінометний обстріл телевежі в Слов'янську. Під час першого, в ніч на 11 травня, постраждали двоє українських силовиків.

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