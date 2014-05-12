У Слов'янську не працює транспорт, ТБ і нестабільний мобільний зв'язок - ОДА
03:19, 12 травня 2014Політика
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У Слов'янську як і раніше не працює громадський транспорт, відключені деякі телеканали, мобільний зв'язок нестабільний.
У Слов'янську не працює транспорт, ТБ і нестабільна мобільний зв'язок / theinsider.ua
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
"У Слов'янську бойовики обстріляли телевежу, що охороняється українськими силовиками. В результаті обстрілу два силовика поранені. У місті, як і раніше, не працює громадський транспорт, відключені деякі телеканали, мобільний зв'язок нестабільна", - йдеться в повідомленні.
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В ОДА також нагадали, що 10 травня в ході проведення антитерористичної операції було затримано групу озброєних представників ДНР, у яких знаходилися ящики з уже заповненими бюлетенями (понад 100 тис. примірників).
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