Міліція затримала трьох озброєних дезертирів з частини в Одеській області

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, дезертирів затримано вночі на території сусідньої Миколаївської області. У дезертирів вилучені викрадені ними з військової частини автоматична зброя і боєприпаси.

«Троє військовослужбовців втекли, заволодівши трьома одиницями автоматичної зброї (автомат АКС-74) і боєприпасами до нього. Загрожуючи фізичною розправою місцевому жителю, дезертири заволоділи його транспортним засобом і намагалися залишити територію Одеської області. Правоохоронцями було введено в дію оперативний план «Сирена», - розповіли у відділі.

Завдяки своєчасно вжитим оперативно-розшуковим заходам і професійним діям співробітників органів внутрішніх справ області, працівниками оперативних служб і Державтоінспекції втікачів було затримано на території Миколаївської області. Перед цим вони скоїли розбійний напад на автозаправну станцію.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня між 4.00 і 09.00 з військової частини, розташованої в селі Чабанка Комінтернівського району, втекли три молодших сержанти: уродженці Донецької області - Богдан Дмитренко, 1992 року народження і Віталій Русін, 1994 року народження, а також уродженець Одеської області Анатолій Кавун, 1990 року народження. Вони оволоділи трьома одиницями автоматичної зброї (автомат АКС-74) з набоями до неї і зникли.

Одеським прокурором з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері по вказаному факту проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство).