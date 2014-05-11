В Одеській області дезертирували троє військовослужбовців з автоматами
Сьогодні вранці, в період часу з 04:00 до 09:00 годин ранку з військової частини, розташованої в с.Чабанка Комінтернівського району, скоїли втечу троє військовослужбовців, прихопивши з собою зброю
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області, дезертири заволоділи трьома одиницями автоматичної зброї (автомат АКС-74) з набоями до неї та зникли у невідомому напрямку.
Читайте такожСеред організаторів сутичок в Одесі 2 травня були колишні міліціонериСеред втікачів: Дмитренко Богдан Олександрович, 03.06.1992 року народження, молодший сержант, уродженець Донецької області;
Русін Віталій Олександрович, 23.12.1994 року народження, молодший сержант, уродженець Донецької області;
Кавун Анатолій Олександрович, 11.08.1990 року народження, молодший сержант, уродженець Одеської області.
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