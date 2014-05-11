В Одеській області дезертирували троє військовослужбовців з автоматами

19:03, 11 травня 2014
Політика
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Сьогодні вранці, в період часу з 04:00 до 09:00 годин ранку з військової частини, розташованої в с.Чабанка Комінтернівського району, скоїли втечу троє військовослужбовців, прихопивши з собою зброю

Троє військовиків втекли з частини зі зброєю / blog-donbassa.com

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області, дезертири заволоділи трьома одиницями автоматичної зброї (автомат АКС-74) з набоями до неї та зникли у невідомому напрямку.

Читайте такожСеред організаторів сутичок в Одесі 2 травня були колишні міліціонериСеред втікачів: Дмитренко Богдан Олександрович, 03.06.1992 року народження, молодший сержант, уродженець Донецької області;

Русін Віталій Олександрович, 23.12.1994 року народження, молодший сержант, уродженець Донецької області;

Кавун Анатолій Олександрович, 11.08.1990 року народження, молодший сержант, уродженець Одеської області.

Міліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування вказаних осіб, негайно повідомляти за телефонами: 779-40-61, 779-42-02 або «102».

Анонімність гарантується.

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