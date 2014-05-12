У КВУ прогнозують, що на виборах президента в Україні можуть не відкритися від 2 до 5% дільниць

Про це голова Комітету виборців України Олександр Черненко сказав на прес-конференції в УНІАН.

Він зауважив, що на півночі Луганської області і на заході Донецької області, де, попри всі складнощі та напружену ситуацію, підготовка до виборів “проходить нормально, хоча кожен день вносить свої певні корективи”.Читайте також84,1% українців мають намір голосувати на виборах - опитування

“Але на сьогодні можна казати, що і в Луганській, і в Донецькій області не готові до виборів дві третини округів, подекуди ДВК не були сформовані – в окремих містах, де відбувається антитерористична операція... Відсутність умов для організації виборів у цих округах призвела до того, що сьогодні там виборча кампанія фактично не організовується. Якщо ситуація піде на деескалацію в найближчі дні, теоретично там можливо ще встигнути сформувати комісії, роздати списки виборців і провести вибори. Насамперед, я кажу про так звану “червону зону” - Слов'янськ, Краматорськ, частково Маріуполь. Якщо ж до кінця цього тижня ситуація у цій “червоній зоні” не зміниться, то треба визнати те, що виборів там не буде. Разом з тим, за нашими попередніми оцінками, якщо ситуація буде залишатись такою ж, є ризик, що в Україні не відкриється 2-3% дільниць від загальної кількості, а якщо ситуація погіршуватиметься, можливо, і 5% дільниць, де на сьогодні вибори організувати проблематично”, - сказав Черненко.

Разом з тим, за його словами, в Україні здійснюється підготовка до виборів президента, тому, згідно українським законодавством, є всі підстави для визнання результатів голосування.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України заплановані на 25 травня 2014 року.