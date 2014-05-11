Під Маріуполем затримано машину з 10 тисячами бланків псевдореферендуму з готовими "галочками"
15:51, 11 травня 2014Політика
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Сьогодні в рамках проведення антитерористичної операції співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України на блокпосту поблизу Маріуполя затримали двох мешканців Донецької області.
СБУ затримала 10 тисяч бланків псевдореферендуму терористів
Затримані перевозили на власному автомобілі 10 тисяч бланків бюлетенів незаконного опитування щодо самовизначення Луганської та Донецької областей.
Читайте такожУ Маріуполі стихійно "голосують" прямо на вулиці, "бюлетені" - без підписів та печатокЯк повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в усіх бюлетенях було заздалегідь проставлена відмітка «Так» на підтримку так званої «Донецької народної республіки».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецькій та Луганській області проросійські терористи проводять «референдум» з питання незалежності цих регіонів.
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