Під Маріуполем затримано машину з 10 тисячами бланків псевдореферендуму з готовими "галочками"

Затримані перевозили на власному автомобілі 10 тисяч бланків бюлетенів незаконного опитування щодо самовизначення Луганської та Донецької областей.

Читайте такожУ Маріуполі стихійно "голосують" прямо на вулиці, "бюлетені" - без підписів та печатокЯк повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в усіх бюлетенях було заздалегідь проставлена відмітка «Так» на підтримку так званої «Донецької народної республіки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецькій та Луганській області проросійські терористи проводять «референдум» з питання незалежності цих регіонів.