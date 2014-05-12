Звільнений з полону начальник МВС Маріуполя знаходиться на лікуванні
14:10, 12 травня 2014Політика
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Лікарі оцінюють стан Валерія Андрощука як важкий, але не критичний.
Начальника міліції вдалося врятувати, він знаходиться на лікуванні
Начальник маріупольського МВС Валерій Андрощук зараз проходить лікування в одній зі столичних лікарень.
Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.
Валерій Андрощук зараз проходить лікування в одній зі столичних лікарень.
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Міліціонера викрали 9 травня та відвезли у невідомому напрямку. Однак, завдяки патріотично налаштованій частині місцевої міліції та ветеранам МВС Валерія Андрощука в результаті переговорів вдалося звільнити.
Зараз керівник маріупольської міліції перебуває на лікуванні, його стан важкий, але не критичний.
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