Звільнений з полону начальник МВС Маріуполя знаходиться на лікуванні

14:10, 12 травня 2014
Політика
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Лікарі оцінюють стан Валерія Андрощука як важкий, але не критичний.

Начальника милиции удалось спасти, он находится на лечении

Начальник маріупольського МВС Валерій Андрощук зараз проходить лікування в одній зі столичних лікарень.

Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації.

Валерій Андрощук зараз проходить лікування в одній зі столичних лікарень.

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Міліціонера викрали 9 травня та відвезли у невідомому напрямку. Однак, завдяки патріотично налаштованій частині місцевої міліції та ветеранам МВС Валерія Андрощука в результаті переговорів вдалося звільнити.

Зараз керівник маріупольської міліції перебуває на лікуванні, його стан важкий, але не критичний.

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