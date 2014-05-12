Начальника міліції Маріуполя Андрущака звільнено з полону – Аваков
09:01, 12 травня 2014Кримінал
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про звільнення з полону терористів начальника міського управління міліції Маріуполя Валерія Андрущака.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Звільнили захопленого 9 травня в Маріуполі Валерія Андрущака. Дай Бог йому здоров`я! Спасибі всім, хто допоміг», – написав Аваков.
Як повідомлялося, начальника міліції Маріуполя терористи взяли в полон 9 травня під час протистояння у місті.
11 травня деякі ЗМІ повідомляли, що Андрощука знайдено повішеним у районі маріупольського аеропорту.
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